Бобровский приедет в сборную России на ЧМ-2021 в Латвии

В сборную России по хоккею вызван вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, сообщает пресс-служба национальной команды.

Голкипер дал добро на участие в чемпионате мира — 2021 в Латвии после вылета своей команды из плей-офф Кубка Стэнли. «Флорида» в пяти матчах уступила в серии «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:4).

Сергей Бобровский присоединится к сборной России и сыграет на чемпионате мира.



Вратарь прилетит в Ригу 29 мая pic.twitter.com/6Xg1mI6AEV — Хоккей России (@russiahockey) May 27, 2021

Ожидается, что Бобровский прилетит в Ригу 29 мая, после чего пройдет трехдневный карантин. Затем ему предстоит три дня проходить тестирование на коронавирус, и только потом он сможет выйти на лед.

Отметим, что 3 июня на турнире начинаются матчи четвертьфинала ЧМ, полуфиналы намечены на 5 июня.

Ранее в сборную был приглашен вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов, но чуть позже клуб отказался отпустить игрока на ЧМ, сославшись на травму хоккеиста.