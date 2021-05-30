Танкер «Вице-адмирал Паромов» ввели в состав Черноморского флота — его разработали в Зеленодольском ПКБ
В состав Черноморского флота ввели танкер «Вице-адмирал Паромов». Состоялась церемония подъема Андреевского флага на судне. Об этом сообщает «РИА Новости».
Танкер «Вице-адмирал Паромов» проекта 03182 разработан в АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро». Он предназначен для транспортировки различных грузов и людей с возможностью приема вертолетной техники класса Ка-27.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля Trent ВМС Великобритании», — говорилось в сообщении Национального центра управления обороной РФ в середине мая.
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