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Черноморский флот начал следить за британским кораблем Trent

15:47, 16.05.2021 1
Черноморский флот начал следить за британским кораблем Trent
Фото: wikimedia.org

За патрульным кораблем Trent ВМС Великобритании начали слежение силы и средства Черноморского флота. Об этом сообщает ТАСС.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля Trent ВМС Великобритании», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

фото: wikimedia.org

Ранее сообщалось, что Россия наращивает военное присутствие в Крыму и Черном море. Этот регион имеет стратегическое значение, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Алексей Нечаев
Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 май
    наши сверхвооруженные катера подавят пирата.(
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