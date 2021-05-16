Черноморский флот начал следить за британским кораблем Trent
За патрульным кораблем Trent ВМС Великобритании начали слежение силы и средства Черноморского флота. Об этом сообщает ТАСС.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля Trent ВМС Великобритании», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
Ранее сообщалось, что Россия наращивает военное присутствие в Крыму и Черном море. Этот регион имеет стратегическое значение, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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