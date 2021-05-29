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Татарстанцев предупредили о грозе, порывистом ветре и граде в воскресенье

14:31, 29.05.2021
Татарстанцев предупредили о грозе, порывистом ветре и граде в воскресенье
Фото: realnoevremya.ru

Завтра, 30 мая, на территории Татарстана и Казани прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В воскресенье ожидаются грозы, сильный ветер днем порывами до 15—18 м/с, при грозе кратковременные усиления до 17—22 м/с. Днем локально град.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее синоптики Гидрометцентра РТ сообщали, что на выходных в республике потеплеет до +32 градусов.

Общество Татарстан
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