Татарстанцев предупредили о грозе, порывистом ветре и граде в воскресенье
Завтра, 30 мая, на территории Татарстана и Казани прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В воскресенье ожидаются грозы, сильный ветер днем порывами до 15—18 м/с, при грозе кратковременные усиления до 17—22 м/с. Днем локально град.
Ранее синоптики Гидрометцентра РТ сообщали, что на выходных в республике потеплеет до +32 градусов.Общество Татарстан
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