В эти выходные в Татарстане ожидается до +32 градусов

Фото: Максим Платонов

Синоптики рассказали о погоде в Татарстане на эти выходные. По данным Гидрометцентра Татарстана, синоптическая ситуация изменится, а погода будет формироваться под влиянием циклона и атмосферных фронтов с волнами.

В субботу ночью ожидается от +9 до +14 градусов, днем — от +23 до +28 градусов, а на востоке воздух прогреется до +32 градусов. Ночная температура воздуха в воскресенье составит от +12 до +17 градусов, дневная — от +21 до +26 градусов.

При этом в выходные ожидаются кратковременные дожди с грозами, локально возможны град и ветер при грозах до 15-20 м/с.



В ночь с воскресенья на понедельник, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра, в Татарстане сохранится неустойчивая погода местами с дождями и грозами. Температура к утру понизится до +6 +11 градусов, днем составит от +18 до +23 градусов.

Как рассказал профессор КФУ Юрий Переведенцев, теплая, комфортная погода будет в Татарстане до конца мая. В ближайшие дни республика находится под влиянием западных циклонов и атмосферных фронтов, которые идут с Атлантики, поэтому возможны осадки.