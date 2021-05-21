На продление трассы М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга могут запросить от 50 до 130 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что на продление трассы М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга могут понадобиться от 50 до 130 млрд рублей. Их организация планирует запросить у Фонда национального благосостояния России.

На большей части этапов участок трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга будет бесплатным, пишет ТАСС.

Напомним, что на совещании у президента России вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что часть затрат на продление автотрассы М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга планируется выполнить за счет бюджетного гранта, средств ФНБ и госкомпаний. Заявка на финансирование уже подготовлена. Он также заявил, что рассматривается возможность за счет программы Росавтодора расширить существующие дороги от городов к трассе М-12 до четырех полос.



Ранее сообщалось, что скоростную трассу Казань — Екатеринбург могут проложить через дорогу Р-242 Пермь — Екатеринбург.



О том, что автомагистраль Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга, 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию сообщил президент РФ Владимир Путин. Ее строительство должно быть завершено до 2024 года.



Татьяна Демина