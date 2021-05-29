План по вводу жилья в Татарстане выполнен на 43%
План по вводу жилья в Татарстане выполнен на 43% — идет опережение темпов строительства. Об этом сегодня на совещании в Доме правительства РТ сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.
В 2021 году планируют ввести в эксплуатацию 2,670 млн кв. м жилья, сообщили в пресс-службе президента РТ. Уже построено 1,158 млн. кв. метров.
Также он рассказал, что в программу строительства стационаров в этом году включен один объект — это здание Чистопольской центральной районной больницы. Работы уже выполнены на 51%.
В России ввод жилья идет с опережением в 18% по отношению к уровню 2020 года, отчитался об итогах работы за первые четыре месяца 2021 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.
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