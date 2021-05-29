План по вводу жилья в Татарстане выполнен на 43%

Фото: Максим Платонов

План по вводу жилья в Татарстане выполнен на 43% — идет опережение темпов строительства. Об этом сегодня на совещании в Доме правительства РТ сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

В 2021 году планируют ввести в эксплуатацию 2,670 млн кв. м жилья, сообщили в пресс-службе президента РТ. Уже построено 1,158 млн. кв. метров.

фото: Максим Платонов

Также он рассказал, что в программу строительства стационаров в этом году включен один объект — это здание Чистопольской центральной районной больницы. Работы уже выполнены на 51%.

В России ввод жилья идет с опережением в 18% по отношению к уровню 2020 года, отчитался об итогах работы за первые четыре месяца 2021 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.

Алексей Нечаев