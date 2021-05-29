В России выявили 9 289 новых заболевших коронавирусом
В России выявили 9 289 новых заболевших коронавирусом. Общее число заразившихся составило 5 053 748 человек, сообщает федеральный оперштаб.
Выздоровели за сутки 9 250 человек. Всего в России переболели 4 670 484 человека.
Зафиксирован за сутки 401 летальный исход. За весь период пандемии коронавирус унес жизни 120 807 россиян.
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