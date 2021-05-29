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В России выявили 9 289 новых заболевших коронавирусом

11:03, 29.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили 9 289 новых заболевших коронавирусом
Фото: Максим Платонов

В России выявили 9 289 новых заболевших коронавирусом. Общее число заразившихся составило 5 053 748 человек, сообщает федеральный оперштаб.

Выздоровели за сутки 9 250 человек. Всего в России переболели 4 670 484 человека.

Зафиксирован за сутки 401 летальный исход. За весь период пандемии коронавирус унес жизни 120 807 россиян.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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