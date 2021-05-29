Татарстанец обманул Диану Арбенину и других звезд на миллион рублей

Фото: телеканал «Россия 1»

Житель Татарстана обманул на 1 млн рублей российских звезд эстрады, убедив их в том, что является профессиональным певцом. Так, сокрушительным провалом, завершился третий выпуск музыкального квеста «Я вижу твой голос» на телеканале «Россия».



— Диана Арбенина, Андрей Малахов, Максим Леонидов, Лариса Рубальская, Аглая Шиловская и ST не смогли разглядеть талантливых певцов, и миллион рублей впервые достался лжевокалисту. Им оказался дизайнер из Набережных Челнов Азат Саримов, — сообщили в дирекции маркетинга и внешних коммуникаций канала.

В шоу пришла москвичка Мария Школовая, чтобы выиграть миллион рублей на запуск экскурсионного приложения, а артисты должны были ей помочь. Однако звездная команда ошиблась несколько раз подряд, пытаясь угадать, кто реальный вокалист, а кто непрофессиональный исполнитель. «Выгнав по очереди бас-гитариста, студентку и сбежавшую невесту, которые оказались реальными вокалистами, команда верно угадала только двух самозванцев. В последний тур прорвался участник, которого представили граффити-художником, и хит «Катастрофически» Диана Арбенина исполнила с действительно катастрофически не умеющим петь человеком», — сообщает телеканал.

— Я сюда пришла повеселиться, но чем дальше шло дело, тем меньше мне было весело. Очень напряженная история. Во-первых, классная подготовка игроков: ты реально не знаешь, кто тебя дурит, а кто выступает правдиво. И конечно, внешний вид — главная обманка, а мы ведь привыкли встречать по одежке. Три раза меня точно обманули, но я всем могу сказать: вы тоже пролетите, невозможно стопроцентно угадать! — прокомментировала исход шоу сама Арбенина.