Доля закупок с участием малого и среднего бизнеса в России с 2017 года выросла в два раза

Фото: Роман Хасаев (архив)

С 2017 года доля закупок с участием малого и среднего бизнеса в России увеличилась в два раза, сообщил начальник правового управления ФАС Артем Молчанов.

Представитель антимонопольного ведомства напомнил, что 3 года назад президент РФ Владимир Путин поставил задачу повысить этот показатель до 31% в целом по России, пишет ТАСС. «Показатель в среднем по стране достигнут», — констатировал Молчанов.

Он также обратил внимание, что в ходе выполнения национального плана по развитию конкуренции удалось обеспечить присутствие не менее трех хозяйствующих субъектов, в том числе частного, во всех областях экономики, за исключением сфер деятельности субъектов естественных монополий и организаций оборонно-промышленного комплекса.

В июне 2020 года в Госсовете РТ предложили увеличить годовой объем закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов среднего и малого предпринимательства, до 30% в целях поддержки малого бизнеса в условиях пандемии коронавируса и повысить начальную цену закупки у МСП до 30 млн рублей.

Татьяна Демина