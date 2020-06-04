Депутаты Госсовета Татарстана хотят увеличить объем закупок у малого и среднего бизнеса в условиях пандемии

Фото: Инна Серова

Увеличить годовой объем закупок, который заказчик обязано осуществить у субъектов среднего и малого предпринимательства, до 30% в целях поддержки малого бизнеса в условиях пандемии коронавируса и повысить начальную цену закупки у МСП до 30 миллионов рублей предложит правительство Татарстана российскому правительству с подачи гендиректора республиканского Агентства по госзаказу Якова Геллера и Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.



Проект соответствующего постановления был одобрен сегодня на заседании комитета. В нем, кроме этого, предусмотрено увеличить объем закупок отдельных категорий заказчиков у субъектов МСП до 25% от совокупной годовой стоимости договоров, заключенных по результатам закупок.

При этом общая стоимость договоров, заключенных по результатам закупок, участниками которых могут быть только субъекты МСП, должна составлять не менее 20% от совокупного годового объема. Повышение предельной начальной (максимальной) цены договоров при проведении закупки только среди субъектов МСП возможно до 500 млн рублей.

Ранее «Реальное время» писало что республиканский кабмин изменил порядок субсидирования МСП.