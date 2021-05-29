В Татарстане в апреле продажи легковых автомобилей в годовом выражении выросли на 221%

Фото: Максим Платонов (архив)

В апреле 2021 года татарстанцы купили 6 653 автомобиля, что на 4,5 тыс. машин больше, чем за аналогичный период прошлого года. В годовом выражении продажи легковых автомобилей в Татарстане выросли на 221%.

Республика заняла пятое место в рейтинге российских регионов с наиболее высокими продажами легковых автомобилей в апреле этого года, следует из данных статистики «Автостат Инфо».

Первое место в списке досталось Москве — в прошлом месяце там продали более 27 тыс. машин. В тройку рейтинга попали также Подмосковье и Санкт-Петербург. Четвертое место у Краснодарского края.

Фото: Максим Платонов (архив)

Строчку с шестой по десятую заняли Свердловская область, Башкирия, Самарская, Челябинская и Ростовская области.

Напомним, а апреле текущего года Татарстан оказался среди регионов, продемонстрировавших наиболее серьезную динамику по снижению автокредитов — 32,2%. Несмотря на это республика вошла в тридцатку лидеров по объемам таких кредитов: в прошлом месяце в Татарстане их выдали 5,1 тыс. штук. Республику обогнали Москва (8,9 тыс. шт.), Московская область (6,5 тыс. шт.) и Санкт-Петербург (6,3 тыс. шт.).



Татьяна Демина