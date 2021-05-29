Сегодня в Татарстане ожидается до +31 градус, гроза и дождь
В субботу, 29 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Утром и днем синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь, грозу, возможен град.
Ветер южный, юго-восточный умеренный, утром, днем при грозе кратковременные усиления 17—22 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит +26...+31 градус. В Казани и Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +26°С до +29°С.
Напомним, по прогнозу Гидрометцентра Татарстана, синоптическая ситуация в эти выходные в республике изменится, а погода будет формироваться под влиянием циклона и атмосферных фронтов с волнами.
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