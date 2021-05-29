В казанском поселке Мирный в приюте содержат более 100 агрессивных собак — видео

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В казанском поселке Мирный в приюте содержат 500 собак, более 100 из которых агрессивны. Некоторых из них помещают в персональные клетки, так как они не уживаются с сородичами, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В приюте за собаками ухаживают: кормят, вакцинируют и т. д. Некоторых из них удается пристроить. Так, в прошлом году нашли хозяев более 700 бездомным собакам.

В приюте планируют обустроить площадку для выгула собак, новый карантинный блок и дополнительные корпуса. На содержания приюта в этом году власти Казани выделили чуть больше 21 млн рублей. В месяц через пункт передержки здесь могут пройти до 1,4 тыс. бездомных собак.

Пойманных безнадзорных животных стерилизуют. Однако, как отмечает врач-ветеринар, после процедуры, если не приручать собак к людям, они становятся лишь агрессивнее.

На стаю бездомных собак жалуются жители Кировского района Казани. Они обитают в частном секторе вблизи улиц Серова и Баруди.

Напомним, что после нападения в поселке Осиново в апреле этого года бродячих собак на 11-летнего ребенка, пользователи в соцсетях потребовали возобновить отстрел животных. Люди возмущены, что права бездомных собак оказались защищены лучше, чем безопасность людей.

Татьяна Демина