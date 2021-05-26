Жители Кировского района Казани жалуются на стаю бродячих собак — видео

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Жители Кировского района Казани жалуются на стаю бездомных собак. Они обитаю в частном секторе вблизи улиц Серова и Баруди, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По словам местных жителей, по улицам бегают 20 бездомных собак. Они были здесь всегда, но сейчас их стало гораздо больше.

Жители домов подавали заявки на отлов животных. Но спецслужбы не могут поймать их. В ближайшее время службы отлова животных повторят свои действия.

С начала года в Казани поступило около 4 тысяч заявок на отлов животных, поймали и стерилизовали 1,5 тысячи из них.

В конце апреля собаки напали на 11-летнего мальчика в поселке Осиново. После инцидента возбудили уголовное дело по статьям о халатности и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

