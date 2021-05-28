Первый этап строительства нижнекамского экстрим-парка планируют завершить до конца лета

Первый этап строительства нижнекамского экстрим-парка планируют завершить до конца августа. Там появится скейтпарк, памп-трек и зоны отдыха для спортсменов и гостей пространства.

На территории экстрим-парка расположится смотровая площадка, на первом этаже которой организуют арт-галерею с трафаретными граффити, выполненными современными художниками со всего мира, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ. Скамейки, стулья и прочую мебель для пространства сделают из переработанных пластиковых крышек.

Фото: e-nkama.ru

Экстрим-парк планируют сделать площадкой для проведения спортивных мероприятий федерального уровня. Мэр Нижнекамска Айдар Метшин заявил, что пространство должно работать круглый год.

Фото: e-nkama.ru

Название экстрим-парку пока не выбрали. Сделать это планируют с помощью голосования местных жителей.

Напомним, что по словам Метшина, нижнекамский экстрим-парк — «это нечто похожее на казанский «Урам» европейского уровня». Он расположится на территории парка «Солнечная поляна».

Пространство будет строиться в два этапа. На первый направят 70 млн рублей. Общественные обсуждения по проекту прошли в Нижнекамске в феврале.

Татьяна Демина