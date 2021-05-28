РПЦ рассмотрит вопрос отказа от освящения оружия

Фото: Максим Платонов (архив)

Архиерейский собор Русской православной церкви планирует рассмотреть вопрос отказа от освящения оружия как такового. Вместо этого предлагается благословлять военнослужащих на служение.

«Благословение оружия осуществляется церковью в контексте благословения именно ратных трудов, которые несут военнослужащие», — заявил заместитель председателя синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Пленум Межсоборного присутствия уже утвердил документ «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга», сообщает «Интерфакс».

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В прошлом году в РПЦ предлагали отказаться от практики освящения любых видов оружия, использование которых может повлечь гибель неопределенного количества людей, в частности оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения.

Напомним, что в России после стрельбы в казанской гимназии №175 власти начали активно прорабатывать вопросы владения и пользования оружием. Государственная дума уже приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий правила прохождения медицинского освидетельствования для кандидатов на владение оружием.

Татьяна Демина