РПЦ рассмотрит вопрос отказа от освящения оружия
Архиерейский собор Русской православной церкви планирует рассмотреть вопрос отказа от освящения оружия как такового. Вместо этого предлагается благословлять военнослужащих на служение.
«Благословение оружия осуществляется церковью в контексте благословения именно ратных трудов, которые несут военнослужащие», — заявил заместитель председателя синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Пленум Межсоборного присутствия уже утвердил документ «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга», сообщает «Интерфакс».
В прошлом году в РПЦ предлагали отказаться от практики освящения любых видов оружия, использование которых может повлечь гибель неопределенного количества людей, в частности оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения.
Напомним, что в России после стрельбы в казанской гимназии №175 власти начали активно прорабатывать вопросы владения и пользования оружием. Государственная дума уже приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий правила прохождения медицинского освидетельствования для кандидатов на владение оружием.
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