Far Cry 6 презентовали разработчики: объявили дату выхода и показали геймплей (видео)

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Французская компания-разработик Ubisoft презентовала очередную часть своего культового шутера Far Cry 6, показав два новых трейлера — один посвящен главному герою, а второй показывает особенности геймплея новой части игры.



У геймеров появится выбор за кого играть — за персонажа девушку или мужчину, а внешность можно будет настраивать под себя, также можно будет настраивать и экипировку персонажа — в зависимости от выбора будет меняться внешний вид и характеристики героя. Научится главный герой и разговаривать, в отличие от последних частей игры.





Far Cry 6 выйдет 7 октября на платформе консолей PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, а также на персональных компьютерах.