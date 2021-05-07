«Победа» запустит рейсы из Казани на Кипр в середине июня

Фото: Максим Платонов

В середине июня лоукостер «Победа» начнет полеты в Ларнаку (Кипр) из Казани, Екатеринбурга и Перми. Об этом сообщает ТАСС.

«Полетная программа в Ларнаку из Перми начнется 14 июня. Первый рейс из Екатеринбурга запланирован на 15 июня, а из Казани — на 16 июня. В летнем сезоне рейсы будут выполняться по одному разу в неделю на каждом направлении. Ранее «Победа» не летала в Ларнаку из этих городов», — сообщили в компании.

фото: pixabay.com

Из Москвы «Победа» запустила рейсы с частотой раз в неделю.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор, Росавиация и МИД представят к 11 мая отчеты о возможности возобновить авиасообщение с некоторыми европейскими странами. Ведомства должны предоставить правительству оценки возможности запуска на взаимной основе регулярных авиарейсов в ряд стран Евросоюза: Австрию, Болгария, Данию, Ирландию, Италию, Кипр, Люксембург, Мальту, Польшу, Португалию.

Алексей Нечаев