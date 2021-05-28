В середине июля начнется прием заявлений на выплату по 10 тысяч рублей родителям школьников

Фото: Максим Платонов

Замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина заявила, что в середине июля начнут принимать заявления на единовременную выплату на детей школьного возраста.

ТАСС сообщает, что точной даты начала подачи заявлений пока нет. До 1 ноября будет осуществляться их прием.

фото: Максим Платонов

В начале мая президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить в августе 2021 года единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Во время послания он заявил, что будет введена еще одна единовременная выплата — по 10 тысяч рублей на каждого школьника.



Алексей Нечаев