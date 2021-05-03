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Путин поручил выплатить родителям школьников по 10 тысяч рублей в августе

14:49, 03.05.2021 7
Путин поручил выплатить родителям школьников по 10 тысяч рублей в августе
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить в августе 2021 года единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет.

«Правительству Российской Федерации обеспечить <...> предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от шести до 18 лет, предусмотрев для школьников-инвалидов особый порядок осуществления такой выплаты», — сообщается в поручении по реализации послания президента федеральному собранию, опубликованном на сайте Кремля.

фото: Максим Платонов

Путин во время послания заявил, что будет введена еще одна единовременная выплата — по 10 тысяч рублей на каждого школьника. Также она будет распространена и на будущих первоклассников.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 03 май
    Мало.
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    Анонимно 03 май
    Вам сколько не дай - мало
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    Анонимно 03 май
    Вы тамбовская бабушка?)))
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  • Анонимно 03 май
    Спасибо большое вам Владимир Владимирович за такую поддержку!теперь я смогу легко одеть двоих деток к школе и купить им новые спальные кровати !!!
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  • Анонимно 03 май
    А к садику ребенка готовить не надо, да, Владимир Владимирович?
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  • Анонимно 03 май
    Инфляция в стране, а 10 тр - это разве деньги?....
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    Анонимно 04 май
    Ну кому как, у меня родной отец алименты по 5000 платит и считает это большими деньгами.
    Так что меня Путин поддерживает с детьми в этом плане гораздо больше, чем родной отец детей.
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