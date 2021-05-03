Путин поручил выплатить родителям школьников по 10 тысяч рублей в августе

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить в августе 2021 года единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет.

«Правительству Российской Федерации обеспечить <...> предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от шести до 18 лет, предусмотрев для школьников-инвалидов особый порядок осуществления такой выплаты», — сообщается в поручении по реализации послания президента федеральному собранию, опубликованном на сайте Кремля.

фото: Максим Платонов

Путин во время послания заявил, что будет введена еще одна единовременная выплата — по 10 тысяч рублей на каждого школьника. Также она будет распространена и на будущих первоклассников.

Алексей Нечаев