«Ювентус» объявил об уходе Пирло с поста главного тренера клуба
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло покидает занимаемый пост, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
«Мы благодарим Маэстро за мужество, преданность делу, страсть, проявлявшуюся каждый день. Искренне и от всего сердца желаем Андреа удачи в будущем, которое, несомненно, будет прекрасным», — говорится в заявлении на сайте.
Под руководством Пирло «Ювентус» провел один сезон-2020/21, по итогам которого выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также занял четвертое место в чемпионате Италии.
Ожидается, что новым главным тренером команды станет Массимилиано Аллегри.
Напомним, ранее без тренера остался «Реал Мадрид», объявивший об уходе Зинедина Зидана.СпортФутбол
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