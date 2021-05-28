Новости спорта

17:50 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ювентус» объявил об уходе Пирло с поста главного тренера клуба

13:46, 28.05.2021
«Ювентус» объявил об уходе Пирло с поста главного тренера клуба
Фото: juventus.com

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло покидает занимаемый пост, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

«Мы благодарим Маэстро за мужество, преданность делу, страсть, проявлявшуюся каждый день. Искренне и от всего сердца желаем Андреа удачи в будущем, которое, несомненно, будет прекрасным», — говорится в заявлении на сайте.

Под руководством Пирло «Ювентус» провел один сезон-2020/21, по итогам которого выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также занял четвертое место в чемпионате Италии.

Ожидается, что новым главным тренером команды станет Массимилиано Аллегри.

Напомним, ранее без тренера остался «Реал Мадрид», объявивший об уходе Зинедина Зидана.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем