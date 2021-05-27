Зинедин Зидан ушел с поста главного тренера мадридского «Реала»

«Реал Мадрид» объявил на своем официальном сайте о расставании с главным тренером команды Зинедином Зиданом. Клуб выразил благодарность французскому специалисту и заявил, что всегда останется его родным домом.

«Мы должны уважать решение Зидана и выразить наше восхищение его профессионализмом, преданностью и страстью к игре, которые он проявлял в течение всех этих лет, а также его значимостью для «Реала». Зидан — одна из легенд клуба, и для нас он гораздо больше, чем просто тренер или футболист. Он знает, что находится в сердце «Реала» и что клуб всегда будет его домом», — говорится в заявлении «сливочных».

Для Зидана это уже второй уход из мадридского клуба. Он вернулся на пост главного тренера «Реала» весной 2019 года. Под его руководством клуб еще раз стал чемпионом Испании и выиграл Суперкубок страны. Ранее в первый свой приход Зидан трижды приводил команду к победе в Лиге чемпионов, чемпионате Испании, двум Суперкубкам УЕФА и клубного чемпионата мира.

В прошедшем сезоне «Реал» стал вторым в Ла Лиге и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

В январе нынешнего года сообщалось, что Зидан заразился коронавирусом.