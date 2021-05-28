В Татарстане задержанный директор госзаказника «Свияжский» признал вину

Вахитовский райсуд Казани решает вопрос по мере пресечения директору татарстанского природного заказника «Свияжский» Алексею Дееву. Следователь ГСУ МВД Татарстана просит избрать ему запрет определенных действий, передает журналист «Реального времени».



На заседании суда объявили — Деев уже признал вину в превышении должностных полномочий вместе с неустановленными лицами Госкомитета по биоресурсам РТ. Доказательствами против него стали в том числе аудиозаписи.

По версии силовиков, с марта 2019 года по январь 2021 года начальник регионального природного заказника и неустановленные чиновники госкомитета организовали на территории заказника «Свияжский» незаконную добычу водных ресурсов.

Сам Деев против меры пресечения не возражал. Его задержали 26 мая по делу о создании условий для браконьерского лова рыбы в промышленных масштабах.

Уголовное дело было возбуждено в ГСУ МВД Татарстана еще 12 мая, хотя разработкой браконьерской темы сотрудники ФСБ и их коллеги из экономической полиции занимались более года.

Близкие к силовикам источники подчеркивают — на особо охраняемой природной территории заказника на Волге запрещена даже спортивная рыбалка, не то что выявленные факты ловли сетями, особенно в период нереста. Показания против чиновника от природы и ряда его коллег дали сами браконьеры, сообщившие, что просто делились с «крышей» частью улова.

