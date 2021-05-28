МИД России прокомментировал итоги выборов в Сирии

Россия признает состоявшиеся выборы президента в Сирии, на которых действующий глава арабской республики Башар Асад получил 95,1% голосов избирателей. Об этом сообщает МИД РФ.

«Рассматриваем состоявшиеся выборы как суверенное дело Сирийской Арабской Республики и важный шаг на пути укрепления ее внутренней стабильности. Исходим из того, что интересам всех сирийцев отвечает обеспечение нормального функционирования государственных институтов на основе законодательства Сирии, тем более в условиях продолжающейся вооруженной борьбы с террористами», — говорится в сообщении МИД России.

Президентские выборы в Сирии прошли 26 мая. Более 12 тысяч избирательных участков работали с 7.00 до полуночи. По официальным данным, голосование прошло во всех провинциях без нарушений. По итогам выборов 95,1% голосов избирателей набрал действующий президент Башар Асад.



Ольга Плешкова