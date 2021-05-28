«Нижнекамскнефтехим» вышел на видеосвязь с предприятиями Российского союза химиков

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Российский союз химиков в рамках празднования Дня химика организовал телемост с широким охватом всех регионов России. Инициативу поддержали комиссия и комитет по химической промышленности РСПП и «Деловой России», Росхимпрофсоюз и другие профильные организации.



Крупнейшие химические и нефтехимические предприятия со всей страны поделились своими успехами. «Нижнекамскнефтехим» приветствовал коллег с нового производства ДССК, накануне запущенного в работу.



— Дорогие друзья, я считаю, что в день нашего профессионального праздника мы все гордимся, что причастны к профессии химика. Нам действительно есть, чем гордиться. Все наши достижения — результат совместного, плодотворного труда ученых производственников, трудовых коллективов, каждого конкретного человека, — отметила в своем обращении Эльвира Долотказина, помощник генерального директора по работе с муниципальными органами ПАО «Нижнекамскнефтехим».



Благодарственные письма от Министерства промышленности и торговли Республики получили аппаратчик УВК и ОСВ Елена Борисова и оператор сушки завода БК Фарит Мотыгуллин.

Заслуги нижнекамских нефтехимиков в развитии отрасли хорошо известны в России. Это подчеркнул в ответном слове президент Российского союза химиков Виктор Иванов.



— Мы хорошо помним Николая Васильевича Лемаева, основателя и строителя этого предприятия. Продолжайте эту работу, потому что «Нижнекамскнефтехим» — это наше настоящее и будущее, — отметил Виктор Иванов.



Сейчас «Нижнекамскнефтехим» продолжает реализацию масштабной инвестиционной программы — строительство олефинового комплекса, а также ввод в работу собственного энергоисточника — теплоэнергостанции ПГУ-ТЭС.

Партнерский материал