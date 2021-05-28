В Казани ограничат движение автомобилей и пешеходов по улице Усманова

С 1 июня в Казани поэтапно ограничат движение автомобилей и пешеходов по улице Шамиля Усманова. Об этом сообщается на сайте исполкома.

С 1 июня по 14 июня перекроют участок от здания №27б до жилого дома №25 на улице Шамиля Усманова.

С 19 июня до 2 июля проехать и пройти нельзя будет на участке от жилого дома №29 до здания №27б.

Неудобства связаны с текущим ремонтом трубопроводов.

Ранее сообщалось, что в Казани в связи со строительством жилого дома почти на год ограничат движение транспорта и пешеходов на улице Стадионной.



Ольга Плешкова