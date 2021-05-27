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В Казани почти на год ограничат движение по улице Стадионной

16:55, 27.05.2021
В Казани почти на год ограничат движение по улице Стадионной
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани в связи со строительством жилого дома почти на год ограничат движение транспорта и пешеходов на улице Стадионной.

С 28 мая 2021 года по 19 апреля 2022 года будет недоступен участок возле зданий №1 и №5, сообщается на сайте мэрии города.

Скриншот/«Яндекс.Карты»

Сегодня в мэрии Казани также сообщили о продлении ограничения движения транспорта и пешеходов по проспекту Альберта Камалеева и закрытии дороги по улице Тихомирнова в направлении от Вишневского до улицы Бутлерова с 22.00 27 мая по 6.00 28 мая.

Татьяна Демина
ОбществоАвто Татарстан
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