Экс-лидер «Салавата» Умарк может вернуться в чемпионат Швеции
Бывший нападающий и лидер «Салавата Юлаева» Линус Умарк ведет переговоры о возвращении в чемпионат Швеции.
По данным шведских СМИ, в межсезонье хоккеист может перейти в местный клуб «Лулео». До этого нападающий 12 лет выступал за пределами чемпионата Швеции, а последний сезон провел в швейцарском «Серветте», куда перешел из «Салавата Юлаева».
Умарк играл за уфимский клуб с 2015 года. Всего в КХЛ он провел 476 матчей, набрав в них 429 очков.
Напомним, ранее лига номинировала нападающего «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнена на награду лучшему игроку прошедшего регулярного чемпионата КХЛ.СпортХоккей Башкортостан
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