Экс-лидер «Салавата» Умарк может вернуться в чемпионат Швеции

Бывший нападающий и лидер «Салавата Юлаева» Линус Умарк ведет переговоры о возвращении в чемпионат Швеции.

По данным шведских СМИ, в межсезонье хоккеист может перейти в местный клуб «Лулео». До этого нападающий 12 лет выступал за пределами чемпионата Швеции, а последний сезон провел в швейцарском «Серветте», куда перешел из «Салавата Юлаева».

Фото: vk.com/hcsalavat

Умарк играл за уфимский клуб с 2015 года. Всего в КХЛ он провел 476 матчей, набрав в них 429 очков.

Напомним, ранее лига номинировала нападающего «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнена на награду лучшему игроку прошедшего регулярного чемпионата КХЛ.