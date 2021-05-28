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Предложения о запрете компьютерных игр детям могут не успеть подготовить к сессии Госсовета Татарстана

10:54, 28.05.2021
Предложения о запрете компьютерных игр детям могут не успеть подготовить к сессии Госсовета Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

Предложения о запрете компьютерных игр-шутеров (стрелялок) для детей могут не успеть подготовить к ближайшей сессии Госсовета, где будут рассматриваться вопросы по ограничению по оружию. Об этом заявила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Она объяснила, что вопрос запрета жестоких компьютерных игр будет прорабатываться, будут вноситься предложения.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов в интервью Тине Канделаки на канале RTVI высказался против доступности игр-шутеров для детей. В разговоре с главой республики журналистка заметила, что устроивший стрельбу в гимназии играл в подобные компьютерные игры. Он заявил, что этот вопрос еще будет прорабатываться, какие-то предложения будут вноситься.

После атаки на гимназию №175 в Казани, жертвами которой стали девять человек, стали звучать предложения запретить анонимность в интернете. Сторонники этой идеи считают, что это сможет «в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм».

Ольга Плешкова
ОбществоВласть Татарстан
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