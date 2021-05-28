На ряде участков трассы М-7 в Татарстане ограничили скорость до 50 км/ч

До 50 км/ч ограничили скорость на нескольких участках реконструкции трассы М-7 с 735 по 772 км и на участке реконструкции подъездной дороги к аэропорту Казань. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Водителей просят быть внимательными при проезде участков, на которых возможны локальные ограничения. На М-7 «Волга»:

с 1000 по 1011+100 км — устройство защитных слоев, Елабужский р-н,

Подъезд к Ижевску и Перми от М-7 «Волга» с 4 по 15+200 км — капремонт, Елабужский и Менделеевский р-ны,

с 1038 по 1040+310 км и с 1041+610 по 1047 км — ремонт, Тукаевский р-н и Н. Челны,

с 1097 по 1102+770 км — устройство защитных слоев, Мензелинский р-н,

с 1127+200 по 1137 км — устройство защитных слоев, Мензелинский и Актанышский р-ны.

Фото: realnoevremya.ru

На трассе Казань — Оренбург ремонтируют пять участков:

с 94 по 116 км — устройство защитных слоев, Алексеевский и Чистопольский р-ны,

с 231 по 240 км и с 249+160 по 255+620 км — устройство защитных слоев, Альметьевский р-н,

с 368+500 по 374+500 км — капремонт, Бавлинский р-н,

Также на 394 км автодороги в Лениногорском районе приступили к ремонту моста через реку Кандыз.

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» принес извинения за временные неудобства и попросил водителей соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки.



Ольга Плешкова