В Казани дали задний ход делу об аферах в БТИ и Росреестре на 47 млн рублей

Фото: "Реальное время"

На начальную стадию вернется громкий процесс по делу о фальсификациях и аферах с отчуждением 13 муниципальных участков и квартир в Казани с участием сотрудников БТИ и Росреестра.



По данным «Реального времени», на этой неделе Приволжский райсуд Казани вынес решение о соединении с основным делом восьмерки фигурантов материалов в отношении их предполагаемого подельника Виталия Зотова. Ранее тот находился в бегах и сдался следствию лишь в феврале этого года.

Чтобы не нарушать права участников процесса после соединения дел в суде будет заново оглашено многотомное обвинительное заключение. И лишь после этого подсудимым предоставят возможность выразить свое отношение к обвинению. До последней стадии стартовавший несколько месяцев назад процесс так и не дошел.

По версии следствия, начиная с 2012-го года группа мошенников в связке с действующими и бывшими сотрудниками БТИ и Росреестра занималась уводом объектов КЗИО исполкома Казани путем подделки правоустанавливающих документов и их вкладки в инвентарные дела с последующей регистрацией.

Напомним, в числе подсудимых — бывшая замглавы управления Росреестра по Татарстану Ада Зайдуллина, вину она не признает, как и большая часть фигурантов этого дела. Ну а Виталий Зотов успел засветиться по эпизоду сделки с домом и участком в Кировском районе Казани, который после перепродажи оказался в собственности граждан США.