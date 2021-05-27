В Татарстане создали Консорциум по привлечению молодых научных работников

Сегодня в Казани состоялось подписание Соглашения о создании Консорциума между Казанским ГМУ, Казанским НИИЭМ, РКБ МЗ РТ и Фарммедполисом РТ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Стороны будут принимать участие в создании благоприятных условий для привлечения и карьерного роста молодых научных работников и профессорско-преподавательского состава. Также вместе они будут разрабатывать и реализовывать совместные основные и дополнительные образовательные программы различного уровня, организовывать международные и российские конференции, семинары, молодежные школы, тренинги и другие научные мероприятия.



В рамках сотрудничества будет обеспечено проведение совместных поисковых и прикладных научных исследований и разработок в областях медицинской микробиологии и биохимии, фундаментальной, клинической и профилактической медицины, публикации результатов совместных исследований в реферируемых российских и зарубежных изданиях.



В декабре прошлого года в Татарстане ректоры трех инженерных вузов заключили соглашение о создании научно-образовательного консорциума в области промышленной и экологической безопасности, энергонадзора и стройнадзора.

