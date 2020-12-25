Три вуза в Татарстане заключили соглашение о подготовке кадров по промышленной безопасности

В Татарстане ректоры трех инженерных вузов заключили соглашение о создании научно-образовательного консорциума в области промышленной и экологической безопасности, энергонадзора и стройнадзора. Документ подписали ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов, ректор КГАСУ Рашит Низамов и врио ректора КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков.

Консорциум будет заниматься подготовкой специалистов в сфере промышленной и экологической безопасности.

— Деятельность консорциума будет осуществляться по следующим направлениям: реализация программ высшего образования и дополнительного профессионального образования, включая подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере промышленной и экологической безопасности для надзорных органов и предприятий, создание научно-технического центра анализа опасных производственных объектов в области промышленной и экологической безопасности, проведение технического и технологического аудита предприятий, — передает слова Юрия Казакова пресс-служба КНИТУ-КХТИ.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в сфере промбезопасности «пользоваться шарашкиными конторами неправильно».



Ольга Плешкова