Дерипаска о его возможном назначении на пост бизнес-омбудсмена: «У меня нет таких амбиций»

Российский бизнесмен, основатель En+ Олег Дерипаска прокомментировал сообщение СМИ о том, что он может стать новым уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей вместо Бориса Титова, который якобы собирается досрочно покинуть пост.



По его словам, это полный бред. «У меня нет таких амбиций», — заявил РБК Дерипаска.

О том, что он может занять пост бизнес-омбудсмена, сегодня сообщили «Ведомости» со ссылкой на окружение Титова и лиц, близких к «Деловой России». Еще одной кандидатурой на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей СМИ называли бизнес-омбудсмена Москвы Татьяну Минееву.

По информации «Ведомостей», Титов, срок полномочий которого истекает в июне 2022 года, может уйти с поста досрочно. Источники называют причиной такого развития событий избирательную кампанию возглавляемой им «Партии Роста», проводимую в преддверии выборов в Государственную думу.

Фото: ombudsmanbiz.ru

На этой неделе Титов заявил о намерении покинуть должность. Свое решение он объяснил принципом «не более двух сроков подряд». Должность Титов занимает с момента ее создания в 2012 году.



Татьяна Демина