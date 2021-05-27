В Казани из-за прорыва в ЖК «Светлая долина» без воды остались несколько домов
В казанском ЖК «Светлая долина» на улице Натана Рахлина повредили противопожарный гидрант при установке водопроводных колодцев. Сейчас там перекрыли трубопровод до устранения аварии.
Без холодного водоснабжения остались дома по адресам: ул. Натана Рахлина, 7, 7б, 7-2, 13, 13-1, 13-2; ул. Курынова, 10-1.
Аварию планируется устранить в течение трех часов, сообщили в мэрии Казани.ОбществоИнфраструктураПроисшествия Татарстан
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