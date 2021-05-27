Глава ФФКР Горшков отказался от своих слов про Загитову и Олимпиаду

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков отказался от своих слов, сказанных про шансы Алины Загитовой выступить на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Он заявил, что его комментарий переврали журналисты.

«Мои слова переврали, возможно, умышленно. И у Алины Загитовой, и у Евгении Медведевой есть все возможности для того, чтобы тренироваться, соревноваться и завоевать право выступить на Олимпиаде в составе сборной России. И Алина, и Женя имеют все возможности, если будут тренироваться, готовиться и выступать, завоюют право поехать, то мы увидим их на Олимпиаде. А то, что пишут все, это бред», — рассказал Горшков.

Фото: twitter.com/olympic_russia

Ранее глава ФФКР выступил с комментарием о Загитовой, а позже добавил про Медведеву — точно пропустят Олимпийские игры в 2022 году.



Напомним, обе фигуристки не вошли в состав сборной России на предстоящий соревновательный сезон, который считается олимпийским. Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в столице Китая Пекине.