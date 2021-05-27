Глава ФФКР Горшков заявил, что Загитова точно не выступит на Олимпиаде-2022

Фото: vk.com/eteritutberidze/Анастасия Епифанова

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова точно не примет участие в следующей Олимпиаде.

«Нет, нет, нет, точно. Мы желаем Алине всяческих успехов, очень надеемся, что у нее все будет получаться», — сказал Горшков, отвечая на вопрос о возможном участии фигуристки в отборе к Олимпиаде-2022.

Александр Горшков. Фото: fsrussia.ru

Ранее Загитова не вошла в состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон, который станет олимпийским. Также в список не попала чемпионка мира Евгения Медведева, а чемпионка Европы Алена Косторная оказалась лишь в резерве.

Напомним, по данным исследования «Ромир», Загитова входит в топ-3 спортсменов, которым больше всего доверяют россияне.