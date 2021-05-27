В Казани в ночное время временно закроют движение по улице Тихомирнова

В Казани для движения транспорта временно закроют улицу Тихомирнова. Ограничение связано с ремонтом дороги. Оно будет действовать с 27 по 29 мая в ночное время, сообщает мэрия Казани.

27 мая с 22.00 до 28 мая 6.00 закроют дорогу по улице Тихомирнова в направлении от Вишневского до улицы Бутлерова.

28 мая с 22.00 до 29 мая 6.00 и 29 мая с 22.00 до 30 мая 6.00 закроют движение в направлении от улицы Бутлерова до улицы Вишневского.

Фото: kzn.ru

Ранее сообщалось, что дорога Алексеевское — Билярск на участке с 32 км по 37,7 км в Алексеевском районе будет закрыта для движения транспорта на все лето.

Маргарита Головатенко