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В Казани продлили ограничение движения по проспекту Камалеева

15:58, 27.05.2021
В Казани продлили ограничение движения по проспекту Камалеева
Фото: kzn.ru

В Казани продлили ограничение движения транспорта и пешеходов по проспекту Альберта Камалеева. Об этом сообщается на портале исполкома Казани.

До 15 июля будет ограничено движение на проспекте Альберта Камалеева в районе пересечения проспекта Победы, в направлении движения в сторону улицы Назиба Жиганова.

Неудобства связаны со строительством второй линии метрополитена.

Ранее Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство первого участка второй линии метрополитена Казани и выдала положительное заключение. Ввести в эксплуатацию участок планируется через 6 лет.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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