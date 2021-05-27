В отношении Протасевича Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело

В отношении задержанного в Белоруссии блогера Романа Протасевича Генеральная прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) возбудила уголовное дело. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Сообщается, что он мог участвовать в деятельности организации, признанной террористической на территории ЛНР. Также мужчина применял в вооруженном конфликте запрещенные международными договорами методы и средства.

фото: gplnr.su

«Протасевич Роман Дмитриевич, применяя тяжелое вооружение (пушки МТ-12, гаубицы Д-30, минометы, зенитные установки), совершил ряд особо тяжких преступлений, выразившихся в осуществлении обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В минувшее воскресенье из-за сигнала о бомбе в Минске совершил посадку пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На его борту находились бывший главред оппозиционного телеграм-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич и его подруга София Сапега. Лайнер сопровождал истребитель МиГ-29. Протасевича и его подругу задержали.

Алексей Нечаев