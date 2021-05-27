Из-за трагедии в Казани 11 мая в каждом пункте сдачи ЕГЭ организуют пост МВД
В каждом пункте сдачи Единого государственного экзамена будет дежурить пост МВД. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Меры безопасности решено усилить в связи с трагическими событиями в Казани 11 мая. По словам Мурзаева, решение принято по поручению президента.
В рамках своих полномочий полицейские обеспечат в районе пунктов проведения экзаменов специальные группы сотрудников, которые будут следить за безопасностью, пишет «Коммерсантъ».
В Татарстане в этом году ЕГЭ напишут 16,5 тысячи одиннадцатиклассников. ЕГЭ стартует 31 мая с экзамена по географии. Далее экзамены пройдут по следующему расписанию:
- 3 и 4 июня — экзамен по русскому языку,
- 7 июня — математика профильного уровня,
- 11 июня — история и физика,
- 15 июня — обществознание,
- 18 июня — биология и письменный иностранный,
- 21 и 22 июня — устный иностранный,
- 24 и 25 — информатика,
- 28, 29 июня и 2 июля — резервные дни.
Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила усилить меры безопасности в школах во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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