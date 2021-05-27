Из-за трагедии в Казани 11 мая в каждом пункте сдачи ЕГЭ организуют пост МВД

Фото: Максим Платонов

В каждом пункте сдачи Единого государственного экзамена будет дежурить пост МВД. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Меры безопасности решено усилить в связи с трагическими событиями в Казани 11 мая. По словам Мурзаева, решение принято по поручению президента.

В рамках своих полномочий полицейские обеспечат в районе пунктов проведения экзаменов специальные группы сотрудников, которые будут следить за безопасностью, пишет «Коммерсантъ».

В Татарстане в этом году ЕГЭ напишут 16,5 тысячи одиннадцатиклассников. ЕГЭ стартует 31 мая с экзамена по географии. Далее экзамены пройдут по следующему расписанию:

3 и 4 июня — экзамен по русскому языку,

7 июня — математика профильного уровня,

11 июня — история и физика,

15 июня — обществознание,

18 июня — биология и письменный иностранный,

21 и 22 июня — устный иностранный,

24 и 25 — информатика,

28, 29 июня и 2 июля — резервные дни.

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила усилить меры безопасности в школах во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Ольга Плешкова