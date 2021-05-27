Голикова поручила усилить меры безопасности во время ЕГЭ после стрельбы в гимназии Казани
Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила усилить меры безопасности в школах во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) после стрельбы в казанской гимназии №175 11 мая. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.
— В свете последних трагических событий в Казани необходимо усилить меры по обеспечению безопасности пребывания в пунктах проведения экзаменов как обучающихся, так и организаторов, — сказала Голикова на селекторном совещании с регионами.
По ее словам экзамены должны пройти без сбоев и с соблюдением всех мер безопасности. Особое внимание, по мнению вице-премьера, нужно обратить на соблюдение санитарно-эпидемиологических рекомендаций в связи с распространением коронавируса.
В этом году ЕГЭ стартует 31 мая с экзамена по географии. Далее экзамены пройдут по следующему расписанию:
- 3 и 4 июня — экзамен по русскому языку,
- 7 июня — математика профильного уровня,
- 11 июня — история и физика,
- 15 июня — обществознание,
- 18 июня — биология и письменный иностранный,
- 21 и 22 июня — устный иностранный,
- 24 и 25 — информатика,
- 28, 29 июня и 2 июля — резервные дни.
В Татарстане в этом году ЕГЭ напишут 16,5 тысячи одиннадцатиклассников.ОбществоОбразование
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым