Новости общества

17:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Голикова поручила усилить меры безопасности во время ЕГЭ после стрельбы в гимназии Казани

10:07, 27.05.2021
Голикова поручила усилить меры безопасности во время ЕГЭ после стрельбы в гимназии Казани
Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила усилить меры безопасности в школах во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) после стрельбы в казанской гимназии №175 11 мая. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.

— В свете последних трагических событий в Казани необходимо усилить меры по обеспечению безопасности пребывания в пунктах проведения экзаменов как обучающихся, так и организаторов, — сказала Голикова на селекторном совещании с регионами.

Фото: Максим Платонов

По ее словам экзамены должны пройти без сбоев и с соблюдением всех мер безопасности. Особое внимание, по мнению вице-премьера, нужно обратить на соблюдение санитарно-эпидемиологических рекомендаций в связи с распространением коронавируса.

В этом году ЕГЭ стартует 31 мая с экзамена по географии. Далее экзамены пройдут по следующему расписанию:

  • 3 и 4 июня — экзамен по русскому языку,
  • 7 июня — математика профильного уровня,
  • 11 июня — история и физика,
  • 15 июня — обществознание,
  • 18 июня — биология и письменный иностранный,
  • 21 и 22 июня — устный иностранный,
  • 24 и 25 — информатика,
  • 28, 29 июня и 2 июля — резервные дни.

В Татарстане в этом году ЕГЭ напишут 16,5 тысячи одиннадцатиклассников.

ОбществоОбразование
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем