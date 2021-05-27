Голикова поручила усилить меры безопасности во время ЕГЭ после стрельбы в гимназии Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила усилить меры безопасности в школах во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) после стрельбы в казанской гимназии №175 11 мая. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.

— В свете последних трагических событий в Казани необходимо усилить меры по обеспечению безопасности пребывания в пунктах проведения экзаменов как обучающихся, так и организаторов, — сказала Голикова на селекторном совещании с регионами.

Фото: Максим Платонов

По ее словам экзамены должны пройти без сбоев и с соблюдением всех мер безопасности. Особое внимание, по мнению вице-премьера, нужно обратить на соблюдение санитарно-эпидемиологических рекомендаций в связи с распространением коронавируса.

В этом году ЕГЭ стартует 31 мая с экзамена по географии. Далее экзамены пройдут по следующему расписанию:

3 и 4 июня — экзамен по русскому языку,

7 июня — математика профильного уровня,

11 июня — история и физика,

15 июня — обществознание,

18 июня — биология и письменный иностранный,

21 и 22 июня — устный иностранный,

24 и 25 — информатика,

28, 29 июня и 2 июля — резервные дни.

В Татарстане в этом году ЕГЭ напишут 16,5 тысячи одиннадцатиклассников.