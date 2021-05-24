84 человека из казанской гимназии №175 отказались от летнего отдыха

Фото: Максим Платонов

Начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов на «деловом понедельнике» доложил, как идет подготовка к реабилитации учеников и педагогов гимназии №175, где 11 мая произошла стрельба с 9 погибшими.

По его словам, были проанализированы пожелания детей и родителей, 14 и 15 мая были проведены родительские собрания. Самым популярным направлением стал отдых на море, его выбрали 573 человека. Далее идут отдых в санаториях по путевке «Мать и дитя» и в лагерях Татарстана.

— 84 человека отказались от предоставленной возможности, часть родителей и детей пока не определились и продолжают думать над тем, как будут отдыхать летом, — отметил Ризванов.

На организацию санаторно-курортного лечения в том числе собирал Российский Красный Крест. Всего неравнодушные граждане и организации собрали более 75 миллионов рублей.