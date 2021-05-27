В Верховном суде РТ «душитель» дальнобойщиков отказался от адвоката

Фото: «Реальное время»

Сегодня в Верховном суде РТ стартовал процесс над беглым участником лжемилицейской банды из Набережных Челнов, нападавшей на дальнобойщиков на трассе М-7 в Татарстане, Башкирии и Удмуртии в начале 2000-х годов.



51-летний Сергей Зузлев прожил в бегах девять лет и сегодня подтвердил — вину признает полностью лишь в незаконном обороте оружия и разбоях, а по эпизодам убийства четырех человек виновен лишь «частично», передает с заседания журналист «Реального времени». Напомним, по версии следствия, в составе банды Александра Еналеева ныне подсудимый неоднократно облачался в форму МВД, под видом сотрудника ГАИ останавливал заранее выбранные автомобили жертв на трассе, а после нападения остальных участников банды душил водителей и пассажиров.

На заседании заявил ходатайство об отказе от услуг назначенного судом адвоката, сказав, что намерен защищать себя сам и этот отказ не связан с материальным положением. Прокурор Андрей Кропотов возражал, поскольку при обвинении по особо тяжким составам с возможным наказанием до пожизненного заключения защитник обязателен.

Председательствующий по делу судья Александр Шемуранов приобщил ходатайство Зузлева и сообщил, что адвокат по назначению продолжит защиту подсудимого, но оплата его услуг ляжет на госбюджет.