Минэнерго исключило дефицит и подорожание нефти на АЗС сверх инфляции

Несмотря на то что увеличение цен на нефть в мире и летний спрос оказывают давление на российский внутренний рынок топлива, дефицит и подорожание бензина на АЗС сверх инфляции исключено, заявили в Минэнерго России.



Ведомство считает, что на топливный рынок плохо влияют растущие котировки на нефть и нефтепродукты и повышение спроса на моторное топливо в связи с летним периодом, сообщает «РИА Новости».

Тем не менее рост оптовых цен — некритичен, сдержан корректировкой «демпферного механизма», отметили в ведомстве и напомнили, что в апреле этого года производители снизили оптовые цены на 0,2%, и динамика не превышала 0,5%.

Фото: realnoevremya.ru

Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин объяснил подорожание бензина при дешевой нефти. Эксперт называл три фактора — продажу бензина в рублях, незначительное отличие двухпроцентных темпов роста цены на топливо от уровня инфляции и то, что бизнес всегда неохотно идет на снижение розничных цен.

Маргарита Головатенко