В Минэнерго объяснили подорожание бензина при дешевой нефти

Бензин в России дорожает, несмотря на то, что на мировых рынках цена на нефть опустилась. О причинах в беседе с kp.ru рассказал замглавы Минэнерго России Павел Сорокин.

По его словам, на стоимость топлива в стране влияют три фактора. Главным образом это то, что бензин продается в рублях. Обычно подорожание нефти способствует укреплению рубля и наоборот. Так, при изменении цены на мировых рынках, стоимость в рублях значительно не меняется.

Вторая причина — двухпроцентные темпы роста цены на топливо почти не отличаются от уровня инфляции. Колебание стоимости бензина подобно цене на нефть вызвало бы негативную реакцию бизнеса и населения. Поэтому ввели демпферный механизм — он позволяет удерживать цену бензина в рамках инфляции.

«И третий момент — бизнес всегда неохотно идет на снижение розничных цен. К сожалению, это свойственно коммерческому сектору. Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел», — заключил эксперт.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в 2020 году объем импорта российской нефти и нефтепродуктов в США составлял 538 тысяч баррелей в сутки. Это максимум с 2011 года, когда показатель достигал 624 тысяч баррелей в сутки.

Маргарита Головатенко