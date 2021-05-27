ФСИН заявила, что зарплаты заключенных могут доходить до 220 тысяч рублей
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) назвали доходы осужденных к принудительным работам — в среднем они составляют 20-24 тысячи рублей, но в отдельных случаях могут доходить и до 220 тысяч рублей, сообщают «Известия».
С заключенными охотно желает сотрудничать бизнес, уже сейчас для осужденных к принудительным работам создано 715 мест в 11 регионах России. В исправительном центре следят за безопасностью на объектах, до места работы заключенные добираются сами — принудительные работы не предполагают изоляцию от общества. Те, кто отбыл не менее одной трети срока, могут жить со своей семьей в квартире.
ФСИН отмечает, что осужденных к труду выгодно привлекать к работам в строительной сфере, сельском хозяйстве, переработке твердых бытовых отходов, развивающихся сферах экономики и при реализации крупных государственных проектов.
— Имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 224 тыс. рублей (Белгородская область), 102 тыс. рублей (Новгородская область), 94 тыс. рублей (Приморский край), 80 тыс. рублей (Волгоградская область), — рассказали в ведомстве.
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников счиает приведенные ФСИН суммы фантастическими: «Будь это распространенной практикой, люди побежали бы садиться в тюрьму, раз там можно так основательно поправить свое материальное положение».
По его словам, трехзначные цифры в зарплате принужденных к труду могут быть либо в случае подсчета зарплаты за год, либо такие зарплаты у кого-то из «своих».
— Например, генеральный директор какой-то компании, который оказался в СИЗО, а потом с аффилированной фирмой был заключен контракт, чтобы он мог получать высокую зарплату.
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предлагал организовывать исправительные центры для осужденных на крупных объектах, где не хватает рабочей силы.
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