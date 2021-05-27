ФСИН заявила, что зарплаты заключенных могут доходить до 220 тысяч рублей

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В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) назвали доходы осужденных к принудительным работам — в среднем они составляют 20-24 тысячи рублей, но в отдельных случаях могут доходить и до 220 тысяч рублей, сообщают «Известия».



С заключенными охотно желает сотрудничать бизнес, уже сейчас для осужденных к принудительным работам создано 715 мест в 11 регионах России. В исправительном центре следят за безопасностью на объектах, до места работы заключенные добираются сами — принудительные работы не предполагают изоляцию от общества. Те, кто отбыл не менее одной трети срока, могут жить со своей семьей в квартире.

ФСИН отмечает, что осужденных к труду выгодно привлекать к работам в строительной сфере, сельском хозяйстве, переработке твердых бытовых отходов, развивающихся сферах экономики и при реализации крупных государственных проектов.

— Имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 224 тыс. рублей (Белгородская область), 102 тыс. рублей (Новгородская область), 94 тыс. рублей (Приморский край), 80 тыс. рублей (Волгоградская область), — рассказали в ведомстве.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников счиает приведенные ФСИН суммы фантастическими: «Будь это распространенной практикой, люди побежали бы садиться в тюрьму, раз там можно так основательно поправить свое материальное положение».

По его словам, трехзначные цифры в зарплате принужденных к труду могут быть либо в случае подсчета зарплаты за год, либо такие зарплаты у кого-то из «своих».

— Например, генеральный директор какой-то компании, который оказался в СИЗО, а потом с аффилированной фирмой был заключен контракт, чтобы он мог получать высокую зарплату.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предлагал организовывать исправительные центры для осужденных на крупных объектах, где не хватает рабочей силы.

Маргарита Головатенко