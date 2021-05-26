Новым заместителем генерального прокурора РФ назначен Петр Городов
Новым заместителем генерального прокурора России назначен Петр Городов, занимавший до этого должность начальника главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Новым начальником главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры назначен Михаил Виноградов, следует из еще одного указа Путина.
По данным «Интерфакса», Городов на новой должности займется курированием международного направления Генпрокуратуры, связанного с передачей от Министерства юстиции функций представления России в ЕСПЧ и международных судах.
Напомним, 31 декабря прошлого года Путин отправил в отставку замгенпрокурора РФ Виктора Гриня.
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