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Путин отправил в отставку замгенпрокурора РФ

16:59, 31.12.2020
Путин отправил в отставку замгенпрокурора РФ
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин отправил в отставку замгенпрокурора РФ Виктора Гриня. Соответствующий указ он подписал 31 декабря.

«Освободить с 1 января 2021 года Гриня Виктора Яковлевича от должности заместителя генерального прокурора Российской Федерации», — говорится в документе.

Ровно 1 января Гринь достигнет максимального возраста для своей должности — ему исполнится 70 лет.

На посту замгенпрокурора страны Гринь служил последние 14 лет. До этого пять лет он руководил прокуратурой Красноярского края. С 2000 по 2001 год Гринь был прокурором Читинской области.

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