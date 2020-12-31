Путин отправил в отставку замгенпрокурора РФ

Президент России Владимир Путин отправил в отставку замгенпрокурора РФ Виктора Гриня. Соответствующий указ он подписал 31 декабря.

«Освободить с 1 января 2021 года Гриня Виктора Яковлевича от должности заместителя генерального прокурора Российской Федерации», — говорится в документе.

Ровно 1 января Гринь достигнет максимального возраста для своей должности — ему исполнится 70 лет.

На посту замгенпрокурора страны Гринь служил последние 14 лет. До этого пять лет он руководил прокуратурой Красноярского края. С 2000 по 2001 год Гринь был прокурором Читинской области.