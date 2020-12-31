Путин отправил в отставку замгенпрокурора РФ
Президент России Владимир Путин отправил в отставку замгенпрокурора РФ Виктора Гриня. Соответствующий указ он подписал 31 декабря.
«Освободить с 1 января 2021 года Гриня Виктора Яковлевича от должности заместителя генерального прокурора Российской Федерации», — говорится в документе.
Ровно 1 января Гринь достигнет максимального возраста для своей должности — ему исполнится 70 лет.
На посту замгенпрокурора страны Гринь служил последние 14 лет. До этого пять лет он руководил прокуратурой Красноярского края. С 2000 по 2001 год Гринь был прокурором Читинской области.ОбществоВласть
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